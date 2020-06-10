Кабмин Украины назначил врио министра экологии

10.06.2020, 18:25, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 10 июня назначил Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщил в Facebook народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Правительство также возложило на Ставчук временное исполнение обязанностей министра.

🇺🇦 Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень:❗ призначити:✅ Джапарову Еміне Айярівну – першим… Posted by Vasyl Mokan – public page on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Распоряжение Кабмина пока официально не опубликовано.

С октября 2019 года Ставчук занимала должность заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды.

Ставчук родилась в 1981 году в Киеве. Училась на теплоэнергетическом факультете Киевского политехнического института, второе высшее образование получила в Международном институте промышленной и экологической экономики (Швеция).

В 2006–2017 годах Ставчук работала в Национальном экологическом центре Украины, где координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, участвовала в международных переговорах ООН по изменению климата. Затем два года была исполнительным директором Центра экологических инициатив “Екодія”.

В конце мая Кабмин принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства: Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Врио министра энергетики является Ольга Буславец.

В начале мая фракция монобольшинства в Верховной Раде “Слуга народа” одобрили кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского на пост министра экологии, но это голосование в парламенте так и не состоялось. “В последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление [о назначении]”, – сказала народный депутат от “Слуги народа” Елена Мошенец.