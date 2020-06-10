На джип Ефремова выписано 155 штрафов на сумму 275 тыс. рублей

10.06.2020, 18:16, Новости дня

За автомобилем Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, числятся 155 штрафов на сумму 275 тыс. рублей.

На момент аварии на автомобиле числились 12 неоплаченных штрафов на сумму 41 250 рублей, большинство из которых были выписаны с марта этого года, передает НТВ.

Отмечается, что штрафы в основном связаны с превышением скорости на 20–40 км/ч, несоблюдением требований разметки и знаков и с неправильной парковкой.

Иномарка была выпущена в 2013 году и до 2015 года находилась в собственности юридического лица.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Ефремов с января этого года десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова