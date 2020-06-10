 

Россия нарастила экспорт мороженого

10.06.2020, 18:16, Новости дня

Экспорт мороженого из РФ в первом квартале 2020 года вырос на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5,6 тыс. тонн, говорится в сообщении Минсельхоза.

Сообщается, что объем экспорта в денежном выражении составил более 10 млн долларов. По данным министерства, это почти 20% общего объема экспорта молочной продукции из России, передает ТАСС.

Так, по итогам 2019 года за рубеж было поставлено 22 тыс. тонн мороженого на 53,4 млн долларов. Продукция экспортировалась в 38 стран, в том числе в Казахстан, Монголию, Украину, Китай и Белоруссию. При этом наиболее перспективным направлением для расширения экспорта российского мороженого в Минсельхозе называют азиатские рынки.

Уточняется, что наибольшей популярностью в странах-импортерах пользуется классический пломбир. Основной объем спроса приходится на самые жаркие месяцы – в период с апреля по август.

«Учитывая динамику экспорта мороженого, которая характеризуется устойчивым ростом поставок, в краткосрочной перспективе Минсельхоз прогнозирует дальнейшее увеличение показателя – в среднем на 5-10% в год», – отмечается в сообщении.

Мороженое считается одним из самых качественных российских продуктов, его высоко ценят за рубежом.



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