Ученые: Камни на поверхности астероида Бенну разрушаются от солнечного света

10.06.2020, 18:09, Разное

Ученые с помощью станции NASA OSIRIS-REx обнаружили, что камни, расположенные на поверхности астероида Бенну, разрушаются от солнечного света. К таким выводам они пришли после изучения полученных снимков, сделанных в дневное время.

Это первое зафиксированное влияние света Солнца на астероид. Ранее было известно о том, что данные космические объекты подвергаются воздействию только метеоритов и радиации. В результате солнечного света происходит деформация камней на поверхности Бенну.

Ученые установили, что термальное разрушение происходит даже с теми объектами, которые не имеют атмосферы. Исследователи намерены более детально изучить данный процесс. Для этого потребуется отследить его частоту и провести сравнительный анализ с другими явлениями, которые возникают на астероиде Бенну. Кроме этого, исследователи хотят понять, можно ли с помощью термального разрушения определять возраст космических объектов.