 

Ученые: Камни на поверхности астероида Бенну разрушаются от солнечного света

10.06.2020, 18:09, Разное

Ученые с помощью станции NASA OSIRIS-REx обнаружили, что камни, расположенные на поверхности астероида Бенну, разрушаются от солнечного света. К таким выводам они пришли после изучения полученных снимков, сделанных в дневное время.
Это первое зафиксированное влияние света Солнца на астероид. Ранее было известно о том, что данные космические объекты подвергаются воздействию только метеоритов и радиации. В результате солнечного света происходит деформация камней на поверхности Бенну.

Ученые установили, что термальное разрушение происходит даже с теми объектами, которые не имеют атмосферы. Исследователи намерены более детально изучить данный процесс. Для этого потребуется отследить его частоту и провести сравнительный анализ с другими явлениями, которые возникают на астероиде Бенну. Кроме этого, исследователи хотят понять, можно ли с помощью термального разрушения определять возраст космических объектов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / В Минздраве не зафиксировали увеличение смертности от пневмонии с начала года

14.04 / Часы Apple Watch научатся предупреждать о панических атаках

10.06 / В Nature Communications появилась статья с обвинениями ПО «Маяк» в утечке рутения в 2017 году

26.04 / “Получили за это деньги”: Виторгана с женой обвинили в жутких вещах

23.04 / Врач предупредила жителей РФ о заражении коронавирусом при ошибках промывания носа

23.04 / Мнение: Кино о разводе

07.05 / Маколей Калкин снимется в постельной сцене с Кэти Бейтс в сериале “Американская история ужасов”

05.06 / Эксперты предсказали “катастрофическую безработицу” из-за коронавируса в России

11.05 / Может ли ночной кошмар убить человека?

07.06 / СМИ назвали российских звезд, которые имеют недвижимость за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска