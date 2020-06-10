 

Нарколог Сергей Полятыкин оценил степень опьянения Николая Ефремова в момент ДТП

10.06.2020, 18:09, Разное

Врач-психиатр, нарколог Сергей Полятыкин оценил степень опьянения российского актёра театра и кино, театрального режиссёра, телеведущего Николая Ефремова в момент ДТП. Специалист полагает, что заслуженный артист РФ выпил не меньше 200 граммов водки.
По словам нарколога, даже 50 мл спиртного влияет на реакцию и внимание человека. Кроме этого, в состоянии алкогольного опьянения нужно учитывать стаж употребления, усталость и прочее. «Но мы не знаем подробностей того, через сколько времени, выпив, он сел за руль», – цитирует Полятыкина портал «Teleprogramma.pro».

По информации издания Baza в крови Николая Ефремова было 1,05 мг/л алкоголя, т. е. 2.1 промилле. Нарколог пояснил, что актёр выпил не меньше 200 граммов, если измерять указанное количество спиртного водкой.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня в центре столицы. Авария повлекла за собой смерть одного человека.



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