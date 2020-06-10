 

Путин поддержал идею создания новой лизинговой компании

10.06.2020, 18:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании лизинговой компании для поставки региональных самолетов, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая в Государственной думе в ходе правительственного часа.

«Буквально недавно президент поддержал нашу с (министром обороны) Сергеем Кужугетовичем Шойгу инициативу по созданию совместной лизинговой компании. Для того, чтобы мы, раскрутив региональную и межрегиональную повестку, могли поставлять свою разрабатываемую российскую технику», – сказал он, передает ТАСС.

Министр уточнил, что Минобороны создаст лизинговую компанию совместно с Уральским заводом гражданской авиации.

«В этом году Промсвязьбанк предоставит льготные займы для поддержки поставки (самолетов) L-410 (для новой лизинговой компании). В эту же компанию будет привлекаться и парк самолетов Минобороны», – сказал Мантуров.

По его словам, кроме остальных плюсов, новая компания также примечательна тем, что молодые военные летчики, которые рано уходят на пенсию, будут иметь возможность летать в гражданской авиакомпании.

Напомним, в середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Позднее президент потребовал сделать так, чтобы поддержка оказывалась в первую очередь тем авиакомпаниям, которые эксплуатируют российские самолеты.

В мае правительство выделило средства на поддержку российских авиакомпаний.



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