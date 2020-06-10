Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

10.06.2020, 18:08, Новости дня

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе и обыски по месту жительства задержанных.

В ролике показан дом, где проживали несколько из пяти задержанных. Сотрудники ФСБ допрашивают подозреваемых, изымают документы, оружие и самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

Обыски прошли также в еще одной квартире. Сотрудники ФСБ изъяли там самодельные взрывные устройства и поражающие элементы в виде металлических шариков.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.