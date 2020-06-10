 

Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

10.06.2020, 18:08, Новости дня

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе и обыски по месту жительства задержанных.

В ролике показан дом, где проживали несколько из пяти задержанных. Сотрудники ФСБ допрашивают подозреваемых, изымают документы, оружие и самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

Обыски прошли также в еще одной квартире. Сотрудники ФСБ изъяли там самодельные взрывные устройства и поражающие элементы в виде металлических шариков.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / В мире: Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

25.04 / Умер американский актер украинского происхождения Дьяченко

06.05 / АСИ запустило навигатор по мерам поддержки населения в условиях коронавируса

16.04 / Московские медики поддержали пациентов фото на защитных костюмах

18.04 / Посадивший самолет на кукурузном поле пилот Юсупов призвал соблюдать самоизоляцию

10.04 / Гипермаркеты предложили покупателям бесплатные поездки на такси

10.06 / Маски в РФ подешевели более чем в четыре раза

04.06 / Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

05.06 / Трамп: безработица в США снова стала снижаться

25.05 / Минэнерго оценило профицит нефти на мировом рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска