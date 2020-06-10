США и Германия поспорили об участии РФ в переговорах по Ливии

10.06.2020, 18:08, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийскую национальную армию (ЛНА) вступить в переговоры «без вмешательства России». В то же время в МИД Германии заявили о необходимости участия Москвы в процессе.

«Соглашение между ПНС и ЛНА о возобновлении переговоров под эгидой ООН – хороший первый шаг. Теперь требуются быстрые и добросовестные переговоры для реализации прекращения огня и запуска внутриливийских политических переговоров. Пришло время всем ливийцам на всех сторонах обеспечить, чтобы РФ или какая-либо другая страна не могла вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Он заявил, что на переговорах должен быть затронут вопрос в том числе о сохранении ливийских нефтяных объектов и доступе признанных властей к ним.

Между тем, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что участие РФ в политическом урегулировании в Ливии необходимо.

«Россия является одной из стран-участниц берлинского процесса, относится к группе стран, в отношении которых мы в ходе организации берлинского процесса приняли решение о том, что они должны присутствовать за столом переговоров, потому что они имеют влияние в Ливии… Поэтому нам важно, что РФ подключена ко всем усилиям по оказанию влияния на стороны конфликта, чтобы не препятствовать политическому решению», – сказал Бургер.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, РФ поддержала политическую инициативу Египта по Ливии.

В ПНС ранее заявляли, что ситуация в Ливии скоро нормализуется благодаря усилиям российских дипломатов.