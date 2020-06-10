 

В Крыму завели дело о халатности в системе профилактики после смерти девочки

10.06.2020, 17:53, Новости дня

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть ребенка, сообщили в главном СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть без вести пропавшей шестилетней девочки из Ленинского района», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что днем 31 мая, находясь на берегу Северо-крымского канала, 39-летний житель поселка Ленино «совершил изнасилование и иные действия сексуального характера» в отношении шестилетней девочки, а после утопил ее.

По данным следствия, фигурант уголовного дела вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем. Кроме того, мужчина был ранее неоднократно судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободившись из колонии в мае 2019 года.

Также установлено, что мать девочки злоупотребляла спиртными напитками в присутствии детей, в связи с чем неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Вместе с тем, повторяющиеся нарушения по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей осталась без внимания и реагирования органов системы профилактики, подчеркивают следователи.



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