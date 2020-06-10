Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

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10.06.2020, 17:53, Новости дня

Граждане, которые будут работать в день голосования по изменениям в Конституцию, 1 июля, получат оплату в повышенном размере, остальным оплатят обычный рабочий день, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», – сказала она РИА «Новости».

Святенко уточнила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане «также сохранят свою заработную плату».

«Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ. Особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников», – добавила сенатор.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.



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