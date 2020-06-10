 

В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине

10.06.2020, 17:53, Новости дня

Панголины, которые предположительно могли стать промежуточными хозяевами коронавируса, не вошли в список китайской фармакопеи на 2020 год. Таким образом, эти животные больше не будут использоваться в традиционной китайской медицине, сообщила газета Global Times.

По данным издания, в последней версии китайской фармакопеи говорится, что «редкие дикие животные будут исключены из фармакопеи», передает РИА «Новости».

В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.

Напомним, первоначальным источником коронавируса, как сейчас предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали панголины, насекомоядные млекопитающие, однако недавно биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов. По этой причине зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают поиски родоначальника текущей эпидемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Число умерших от коронавируса в США превысило 70 тысяч

14.05 / В Украине впервые провели более 8 тыс. тестирований на коронавирус за сутки

02.06 / Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

08.05 / Саакашвили рассказал о своем первом шаге на новом посту на Украине

06.05 / Раскрыты детали представленного Путину плана восстановления экономики

13.05 / Власти Санкт-Петербурга отказались раздавать бесплатно маски: в городе “много приезжих”

10.06 / ЕК заявила о «дезинформационных кампаниях» РФ и Китая во время пандемии

14.04 / Отменены вывозные рейсы «Аэрофлота» из Рима и Амстердама

15.05 / Коронавирус не угрожает безвизу Украина – Евросоюз 

13.05 / Майкл Джордан признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска