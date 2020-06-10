 

Путин поддержал выдвижение Дрозденко в губернаторы Ленинградской области

10.06.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в намерении снова участвовать выборах главы региона.

«Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово должны сказать избиратели в сентябре текущего года, а я со своей стороны желаю вам успехов», – передает слова Путина ТАСС.

На выборах в 2015 году Дрозденко набрал 82,1% голосов избирателей.

В должность губернатора Ленинградской области он вступил в 2012 году.



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