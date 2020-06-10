Гастроэнтерологи назвали три случая, когда пробиотики действительно нужны

10.06.2020, 17:40, Разное



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Пробиотики – бактерии, прием которых в адекватных дозах потенциально может принести пользу здоровью. Люди принимают их в виде различных биодобавок или продуктов (например, йогурта). Американская гастроэнтерологическая ассоциация выпустила новый обзор, который утверждает, что польза пробиотиков не доказана при большей части болезней пищеварительной системы. Документ опубликован в журнале Gastroenterology.

«При большей части пищеварительных расстройств, изученных нами, нет достаточных доказательств, чтобы назначать пробиотики», – сказал доктор Джеффри Пейдис (Geoffrey Preidis), спикер Американской гастроэнтерологической ассоциации.

Новые руководства поддерживают назначение пробиотиков по трем показаниям:

для профилактики инфекции Clostridioides difficile при приеме антибиотиков;

для предупреждения некротизирующего энтероколита у недоношенных детей с низким весом;

для профилактики резервуарного илеита (паучита) при воспалительных болезнях кишечника.

Эффект пробиотиков при болезни Крона, язвенном колите, синдроме раздраженного кишечника и инфекции C. difficile ученые сочли недостаточно доказанным. При остром инфекционном гастроэнтерите у детей Американская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует отказаться от применения пробиотиков.

«Пациентам, которые принимают пробиотики по поводу болезни Крона, язвенного колита или синдрома раздраженного кишечника мы рекомендуем рассмотреть возможность отказаться от них», – заявил Грейс Су (Grace L. Su), председатель экспертного совета, профессор Мичиганского университета.

Ученые отмечают огромную распространенность применения пробиотиков: только в США их принимает порядка четырех миллионов взрослых. Они подчеркивают, что люди часто получают информацию о пробиотиках из неавторитетных источников.