Спецпредставитель США по Ирану: дверь для дипломатии открыта

10.06.2020, 17:35, Новости дня

В рамках политики «максимального давления» на Иран, проводимой администрацией президента Трампа, Вашингтон планирует добиваться продления эмбарго ООН на поставку вооружения Тегерану. Данное эмбарго истекает в октябре этого года, согласно положениям резолюции 2231 Совета Безопасности ООН от 2015 года. Резолюция одобряла многостороннее соглашение по иранской ядерной программе – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – который предусматривал отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на отмену ряда международных санкций. СВПД был достигнут между Ираном, пятью странами-постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, а также Германией.

В 2018 году администрация США вышла из иранской сделки, заявив, что Иран сохранил доступ к урану и продолжает разработку ядерного оружия в нарушение соглашения. Ослабление санкций позволило Тегерану начать наращивать денежные ресурсы, которые тот направлял на финансирование террористических группировок, также отмечал Вашингтон. После выхода из иранской сделки, президент Трамп восстановил санкции США на Тегеран.

Вашингтон также считает, что истекающее эмбарго ООН на поставку оружия Ирану должно быть продлено, так как Иран является ведущим в мире государством-спонсором терроризма, и снятие запрета на поставку оружия только усилит опасность иранского режима.

В связи с этим Вашингтон пытается достичь соглашения в Совете Безопасности ООН о принятии новой резолюции, которая предусматривала бы продление эмбарго на поставку оружия Тегерану на постоянной основе. Вашингтон уже подготовил соответствующей проект резолюции и распространил среди некоторых членов Совбеза ООН. Однако, на эту может быть наложено вето со стороны других постоянных членов Собвеза ООН.

Если Вашингтон не сможет добиться продления эмбарго при помощи новой резолюции, то он планирует прибегнуть к положению резолюции 2231 по запуску так называемого механизма «возврата санкций» (“snap back”) против Ирана. Это положение позволяет одной из сторон-участниц иранской сделки в одностороннем порядке вернуть на Иран санкции, которые были сняты в результате соглашения. В этом случае эмбарго на поставку оружия Тегерану может быть приостановлено на неопределенный срок, и на эту меру не может быть наложено вето.

Оставшиеся участники сделки СВПД могут не поддержать новую резолюцию и выступить против задействования механизма «возврата санкций» ООН. В отношении последнего они отмечают, что Вашингтон не может апеллировать к положениям резолюции, поскольку больше не является участником иранского соглашения, считают оставшиеся участники соглашения. Пятилетний срок действия эмбарго на поставку оружия был частью этой сделки. Хотя участники СВПД соглашаются в том, что Иран сегодня представляет серьезную угрозу безопасности в мире, они расходятся с Вашингтоном в том, какая политика должна применяться по отношению к Тегерану.

Сохранение условий иранской сделки при осуществлении постоянных инспекций Международного агентства по атомной энергии является ключом к сдерживанию иранского режима и тому, чтобы последний не разрабатывал ядерное оружие. Пятилетний срок действия эмбарго на поставку оружия был частью этой сделки.

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, 9 июня, что США вышли из иранской сделки и не могут прибегать к использованию механизма «возврата санкций». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал в понедельник, 8 июня, на имя генерального секретаря ООН письмо, в котором также отметил, что намерение Вашингтона прибегнуть к положениям резолюции 2231 по восстановлению санкций, когда тот вышел из иранского соглашения, «абсолютно неприемлемо».

Вашингтон, однако, настаивает на том, что у него имеются юридические обоснования для задействования механизма «возврата санкций». Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук (Brian Hook) во вторник, 9 июня, во время организованного вашингтонским Фондом Наследия веб-мероприятия, повторил позицию администрации США, что если эмбарго на поставку оружия Ирану не будет продлено, то у США есть «очень прочная правовая база» для того, чтобы воспользуется механизмом «возврата санкций».

Как аргументирует Брайан Хук, иранская сделка хоть и связана с резолюцией 2331, но представляет собой отдельный документ, в котором США перечислены среди стран, имеющих право на восстановление санкций ООН. При этом, подчеркивает спецпредставитель, положения резолюции не определяют, что для этого «необходимо быть участником сделки».

Высокопоставленный чиновник также отмечает, что США являются одной из стран-архитекторов разработанных санкций ООН против Тегерана. Как постоянный член Совбеза ООН, они имеют право на восстановление санкций против Ирана, если последний нарушает условия сделки, добавляет Брайан Хук. Администрация США неоднократно обвиняла иранский режим в нарушении условий сделки. Франция, Великобритания и Германия из-за опасений, что Иран не выполняет свои обязательства по СВПД, ранее задействовали механизм разрешения споров при подключении специальной комиссии.

«Европейцы начали этот процесс, потому что иранский режим нарушил свои ядерные обязательства по соглашению не менее пяти раз», – отметил Брайан Хук.

Жесткая политика президента Трампа и восстановление американских санкций, в том числе на иранскую нефть, позволили лишить иранский режим миллиардов долларов, а сама сделка СВПД являлась недостаточно обширной, добавляет чиновник.

Сделка ограничивала наращивание ядерного потенциала, но не демонтировала ядерные объекты в Иране. Также, она не охватывала ограничения на баллистические ракеты, которые могут быть использованы как средство доставки ядерных бомб, считает Брайан Кух.

Если иранский режим сможет покупать оружие после истечения эмбарго ООН, то это дестабилизирует Ближний Восток, добавляет он, объясняя позицию администрации США. Последние также опасаются, что по истечении эмбарго ООН, Россия и Китай могут начать продавать оружие Ирану. Однако, как отмечает Брайан Хук, продажа Москвой и Пекином оружия Ирану может быть «не в их интересах, потому что у Китая и России есть интересы, которые выходят за рамки Ирана», в частности сохранение хороших отношений с Саудовской Аравией.

Спецпредставитель США не стал комментировать, есть ли у США план действий, если эмбарго ООН не будет продлено, а Россия решит продавать оружие Тегерану: «Мы очень четко дали понять, каковы наши предпочтения. Но я не собираюсь рассуждать о худших сценариях».

Брайан Хук также отметил, что политика «максимального давления» США на Тегеран ставит своей целью возврат Ирана за стол переговоров. Президент Трамп оставляет открытой дверь для дипломатии c Тегераном, подчеркивает чиновник.

Удастся ли США предотвратить окончание эмбарго ООН на продажу оружия Ирану и задействовать механизм «возврата санкций» – неизвестно. Другие страны-участники сделки могут прибегнуть к дальнейшему юридическому оспариванию действий Вашингтона.