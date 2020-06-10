 

Силы NORAD перехватили две группы российских бомбардировщиков вблизи Аляски

10.06.2020, 17:35, Новости дня

Истребители F-22 Raptors Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) при поддержке военно-транспортных самолетов KC-135 Stratotankers и Авиационной системы предупреждения и контроля E-3 в среду утром осуществили перехват двух российских бомбардировочных формирований при входе в опознавательную зону ПВО Аляски.

Первая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 и воздушного судна раннего предупреждения и контроля А-50, которые находились в радиусе 20 морских миль от берегов Аляски.

Российский дальний бомбардировщик Ту-95 (архивное фото)

Вторая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении А-50 и находилась в радиусе 32 морских миль. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США.

«Несмотря на сложности, связанные с COVID-19, силы NORAD по-прежнему готовы защищать страну 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, – заверил глава NORAD генерал Терренс Дж. О’Шонесси. – Мы несколько раз перехватывали российских самолеты в районе Аляски и будем продолжать воздушное патрулирование для защиты границ наших стран».

NORAD – двухнациональное командование, ориентированное на оборону как США, так и Канады. При реагировании на потенциальные аэрокосмические угрозы оно не проводит различий между двумя странами и опирается на силы обеих стран.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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