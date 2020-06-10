Хайден Панеттьери поделилась снимком своей дочки Кайи и видео с экс-возлюбленным Владимиром Кличко

10.06.2020, 17:33, Разное

Актриса Хайден Панеттьери и боксер Владимир Кличко расстались в 2018 году, но продолжили общение ради своей общей дочери Кайи Евдокии. Сейчас 5-летняя девочка живет с отцом на Украине, но это не мешает ее маме делиться с подписчиками семейными снимками. Например, вчера Хайден опубликовала фото, на котором Кайя рисует… на “беременном” гипсовом животе Панеттьери.

Кайя Евдокия Кличко Когда я была беременна, сделала гипсовый слепок своего живота, и моя дочь Кайя постоянно спрашивала разрешения порисовать на нем. Сначала я пыталась объяснить ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, но в итоге сдалась и позволила ей взяться за карандаш. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков,- подписала фото 30-летняя Хайден. Ранее актриса опубликовала и видео с Владимиром Кличко: на нем 44-летний экс-боксер, а ныне – бизнесмен – поддерживает движение Black Lives Matter и выступает против расизма. Видео стало очередным доказательством того, что Панеттьери очень уважительно относится к экс-бойфренду, регулярно называя его “лучшим в мире отцом”.

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Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)7 Июн 2020 в 1:56 PDT

Напомним, Хайден и Владимир начали встречаться в 2009 году. В мае 2011-го пара распалась, но весной 2013-го вновь возобновила свои отношения. В сентябре того же года Хайден рассказала на телешоу, что у них с Владимиром состоялась помолвка. Правда, отношения они так и не узаконили. 9 декабря 2014 года у пары родилась на свет дочь Кайя Евдокия Кличко. Девочка появилась на свет в одной из американских клиник, ее рост при рождении составил 50 сантиметров – приблизительно такая же разница в росте между Владимиром и Хайден.

Она такая милая! Она очень сладкая. Глядя на нее, я думаю: “Ты была в моем теле все это время?” Это так необычно, настоящий сюрреалистический опыт!

– рассказала Хайден в интервью журналу People, на обложке которого появились первые фотографии Кайи.

Владимир Кличко и КайяКликните на фото для просмотра галереи