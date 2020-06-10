Королева Рания поздравила короля Абдаллу с 27-й годовщиной их брака

10.06.2020, 17:33, Разное

Сегодня одна из самых красивых и крепких королевских пар современности принимает поздравления со свадебной годовщиной. Ровно 27 лет назад обычная палестинская девушка Рания Аль-Абдулла стала женой принца Иордании Абдаллы, тогда имеющего не самые большие шансы на престол. Однако волей случая именно Абдалла получает власть в стране, и жизнь Рании меняется еще больше – она становится королевой. Достойно эти титулы они несут уже много лет, их любят не только в родной стране – у пары, и особенно у Рании, много поклонников по всему миру. И вот сегодня, в честь особенной даты, к радости фанатов Ее Величество опубликовала на своей странице совместный с мужем снимок и посвятила ему пару трогательных строк:

Как можно не влюбляться в эту улыбку – снова и снова на протяжении вот уже 27 лет! Я так счастлива и благодарна быть рядом с тобой. Счастливой годовщины.

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Напомним, Рания и Абдалла познакомились в январе 1993 года. Тогда 22-летняя Рания была приглашена на вечеринку сестры Абдаллы, принцессы Айши, и именно там произошла эта судьбоносная встреча. Позже, в 2005-м, в интервью журналу People Абдалла признавался, что сразу влюбился в свою будущую жену:

В ту самую минуту, как Рания вошла в комнату, я сразу все понял. Знаю, это прозвучит приторно, но для меня это была любовь с первого взгляда.

А в другом интервью добавил:

Это была случайная встреча. Я тогда командовал танковым батальоном, и мы хорошо провели учения в пустыне. Я отпустил своих людей на двадцать четыре часа. Моя сестра пригласила меня на ужин. Я давно не был дома. Принял душ, переоделся и поехал. На том ужине была Рания. Я взглянул на нее один раз и понял: она – единственная, и другой мне не надо.

Ранию же поначалу его внимание напрягло, ведь этот “красивый мужчина в военной форме был сыном одного из самых влиятельных людей Ближнего Востока”. Продолжение их истории вы можете прочитать в нашем материале.

свадьба Рании и Абдаллы

Абдалла и Рания на свадебной вечеринке