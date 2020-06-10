 

Мария Арбатова: «Сейчас Ефремовым начнется покупание родни погибшего»

10.06.2020, 17:30, Разное

Мария Арбатова отреагировала на смертельное ДТП, произошедшее по вине Михаила Ефремова. Журналистка прогнозирует, что актер сможет договориться с родней погибшего и избежать наказания.
По мнению Марии Арбатовой, актер предпримет все меры, от покупания родных погибшего до «закоса» под психически больного человека. Журналистка не отрицает давления на членов семьи жертвы, а также «всхлыпов и писем, направленных в защиту убийцы». Подписчики Марии Ивановны согласились с ее мнением, отметив, что «виновных нужно сажать». Пользователи предположили, актер сможет откупиться, поскольку «хотел вылечить» и посочувствовали семье погибшего. Фолловеры подчеркнули, все пьяные за рулем должны быть наказаны, независимо от сферы деятельности и других составляющих.

Михаил Ефремов в полной мере признал свою вину и по решению суда будет находиться под домашним арестом до окончания следствия.



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