В Таджикистане ввели уголовное наказание за распространение инфекционных заболеваний

10.06.2020, 17:30, Новости дня

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за умышленное распространение инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, пишет агентство “Азия-Плюс” со ссылкой на пресс-секретаря парламента Мухамаддато Султонова.

Дополнения внесены в статью 207 Уголовного кодекса Таджикистана “Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил”. Наказание за нарушение – срок от двух до пяти лет, а при причинении тяжкого вреда здоровью – от пяти до десяти лет.

Парламент также внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются заведомо недостоверной информации о пандемии коронавируса в СМИ и соцсетях, штраф за нарушение составляет от 580 сомони ($56) для граждан и до 11 600 сомони ($1128) для юридических лиц.

За неношение масок в общественных местах и несоблюдение социальной дистанции до двух метров таджикистанцам грозит штраф в размере от 116 сомони ($11) до 290 сомони ($28).

Милиция Душанбе 10 июня задерживала несовершеннолетних, которые гуляли по улицам без масок, и объясняла, что выходить на улицу без масок нельзя – “лучше сидеть дома”. Ношение масок в стране стало обязательным с 5 июня по решению республиканского штаба.

Власти долгое время отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него, при этом страна обогнала по уровню смертности остальные республики Центральной Азии. На 9 июня число зараженных коронавирусом по стране составляет 4 690 человек, умерли 48 человек.

Официально в Таджикистане карантин не вводили, но действует обязательный масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, в столице до 15 июня запрещена деятельность всех непродовольственных рынков, салонов красоты и автомоек.

Жители страны стали реже носить маски и соблюдать социальную дистанцию – общественный активист Зебо Таджибаева, которая сама переболела COVID-19, уверена, что к этому привели заявления министра здравоохранения о стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее мнению, эпидемиологическая обстановка в стране вызывает опасения, наблюдается резкий рост смертности от COVID-19. Однако в Минздраве это опровергают и настаивают, что за неделю от коронавируса в Таджикистане умер один пациент.

Представитель ВОЗ в Таджикистане ранее заявляла, что пик пандемии в республике еще не пройден.