 

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

10.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями, сообщили в Кремле.

«При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям. Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также обсуждалась ситуация в Сирии – стороны акцентировали внимание на том, что необходимо наращивание усилий по реализации российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

«В числе приоритетных совместных задач – контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок», – говорится в заявлении.

Кремль отмечает, что Путин и Эрдоган затронули также вопрос противодействия пандемии коронавируса.

«Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – информирует Кремль.

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее администрация президента Турции сообщила, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом.



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