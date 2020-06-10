Бывшего фигуранта “московского дела” Раджабова арестовали на 18 суток

10.06.2020, 17:30, Новости дня

Пресненский районный суд Москвы арестовал бывшего фигуранта “московского дела” Самариддина Раджабова на 18 суток.

Раджабова признали виновным за то, что он повторно нарушил правила акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Накануне он приходил в суд, чтобы поддержать участника шествия “Бессрочного протеста” Матвея Александрова, но его задержали и доставили в Пресненское ОВД. Он провел ночь в полиции, на него составили протокол за участие в акции 5 июня.

Самариддина Раджабова уже задерживали 5 июня во время акции у здания МВД на Петровке, 38. Вместе с ним задержали других бывших фигурантов “московского дела” Валерия Костенок, Дэнни Кулинича и Владислава Барабанова.

В феврале 2020 года прекратили уголовное преследование рэпера Самариддина Раджабова по “московскому делу”. Он провел в СИЗО почти пять месяцев и вышел на свободу 24 декабря 2019 года. Его признали виновным в угрозе применения насилия (часть 1 статьи 318 УК) и оштрафовали на 100 тысяч рублей за брошенную в сторону полицейских пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала.

Прокурор требовал для Раджабова три с половиной года колонии, а силовики настаивали, что испытали от хлопка бутылки о мостовую “испуг” и “дискомфорт”.

Так называемое “московское дело” завели после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.