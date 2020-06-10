 

Учёные: Регулярное использование защитных масок и социальное дистанцирование предотвратят новые вспышки COVID-19

10.06.2020, 17:30, Разное

Британские учёные обосновали эффективность защитных масок и повсеместного социального дистанцирования. Только комплексные применения противоэпидемиологических мер предотвратят новые вспышки COVID-19.
По мнению авторов исследования, снизить уровень передачи коронавирусной инфекции до контролируемых значений можно при тотальном использовании средств элементарной защиты и профилактики. Учёные сообщают, что скорость передачи SARS-CoV-2 могут уменьшить даже самодельные маски, но при условии, что их будут носить все, кто посещает общественные места.

Кембриджский профессор Ричард Штутт отметил, что масштабное и постоянное использование защитных масок в тандеме с локационными мерами – это приемлемый способ борьбы с бушующей пандемией. По результатам проведенного исследования, в регионах, жители которых регулярно носили маски, уменьшилось распространение COVID-19 более чем на 50 процентов, тем самым сглаживались будущие волны заболевания, что позволяло ослабить жёсткие ограничения.

Всемирная организация здравоохранения в целях снижения риска распространения коронавируса порекомендовала правительствам всех стран мира обязательное использование тканевых масок в общественных местах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала россиян, что в связи с пандемией SARS-CoV-2, жители страны будут носить маски, как минимум, до середины лета.



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