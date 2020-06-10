Мнение: Вот откуда альтернативно одарённые всё лучше других знают?

10.06.2020, 17:18, Разное

Я в своей жизни в инете часто сталкивался с альтернативно одарёнными. И заметил, они во всём разбираются лучше меня и даже мою собственную жизнь лучше знают (от размеров моей квартиры до того, какими результатами я поступал в универ). Но вчера – это уже было таки днище, даже для них. Некий поц мне написал, что я на самом деле фашист и ненавижу евреев. Нет, ну обвинять того, у кого двоюродного деда эти самые гитлеровцы сажали в лагерь за национальность, в фашизме – ну такое себе. Как и еврея в ненависти к евреям. Да я за всю жизнь один раз только и написал не очень приятные слова за нас – это когда ортодоксы мне написали, что-де я позорю евреев тем, что не иудей, а называю себя евреем и афиширую свою национальность в интернете (а почему я должен это скрывать?). Тогда я не выдержал и написал пост, что, мол, если мы оцениваем людей не по их моральным и душевным качествам, а по тому, как они придерживаются обычаев и веры (хорошо соблюдаешь заповеди Торы – ты стопроцентный еврей, плохо – не стопроцентный и мы уже меньше тебя любим, вообще никогда её не открывал – а ты кто такой, давайдосвидания и не позорь наш народ) и сколько раз упоминают о своей национальной принадлежности в постах, то грош нам цена как народу. Вот и всё, что я писал плохое, так за что же мне приписывать ненависть?

Кстати, аргументов я от этого поца так и не дождался. И почему я не удивлён?

И вообще, так откуда они могут знать чужую жизнь лучше других (один баран мне даже писал, что у меня нет собаки, ибо ему с дивана из своего города лучше видно, жаль, санитары ему интернет отключили и я не успел ему показать фото и спросить, а это тогда кто, а другая после поста о выдуманной угрозе усыновления гомосексуальными семьями где-то в нём нашла, что-де я хочу запретить гетеросексуальные семьи, ну, я всегда знал, что логика не по их части)? Голоса в голове им рассказывают или что? Может, ВЫ этот секрет таки знаете?