Названа возможная причина разлива топлива в Норильске

10.06.2020, 17:16, Новости дня

Предположительной причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром, при этом на площадке Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) находятся еще три резервуара с нефтепродуктами, техническое состояние которых не определено, указывается в предостережении Росприроднадзора, выданном НТЭК.

В документе указывается, что «в ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» по факту аварии, связанной с разгерметизацией топливного бака №5 с нефтепродуктами, установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара, стала просадка бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок», передает ТАСС.

Кроме указанного топливного бака в эксплуатации находятся еще три резервуара, наполненных нефтепродуктами, техническое состояние которых, в том числе фундамента, не определено.

Ранее сообщалось, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Генпрокуратура сообщала, что авария на ТЭЦ-3 могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий инцидента.

Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Также он поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».