Судимый актер Долинский пожалел Ефремова и сказал, что ждет актера в тюрьме

10.06.2020, 17:16, Новости дня

Имеющий судимость заслуженный артист РФ Владимир Долинский отреагировал на смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова и рассказал, что может ждать актера в тюрьме, если он получит реальное наказание.

«Мишу очень жаль, ужасно, ужасно. Это огромная трагедия для семьи человека, который погиб, в первую очередь, для Мишки также. Что говорить, он давно шел к этому. (…) Он давно свою жизнь ломал, ломал алкоголем. Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что- то другое: упал бы с моста, сам разбился бы. Это его рок», – сообщил Долинской «Московскому комсомольцу».

Он оценил возможное наказание для Ефремова в виде лишения свободы.

«Не дай Бог тюрьма! Может быть, что-то изменится и ему поменяют реальный срок на исправительные работы. Но, вероятнее всего, сядет… Ну что? Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь. Помню, как ужасно, когда ты живешь от письма до письма. В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать», – отметил актер.

Долинский был арестован в 1973 году за валютные махинации. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Затем срок уменьшили до четырех лет. На свободу он вышел в 1977 году.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. При этом Ефремов в зале суда заявил: «Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.