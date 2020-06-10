Убийство девочки в Крыму: возбуждено еще одно уголовное дело

10.06.2020, 17:16, Новости дня

По делу об убийстве девочки в Крыму возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает служба информации "Вести.Севастополь". Ответить перед законом придется должностным лицам, которые не обратили внимание на неблагополучную ситуацию в семье погибшего ребенка. Теперь их обвиняют в халатности и бездействии. Также проверят и работу полиции. Ее сотрудники не поставили на учет освободившегося после заключения фигуранта уголовного дела.

Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, мать девочки часто выпивала. Комиссия по делам несовершеннолетних привлекала ее к ответственности, но на учет не ставила. Таким образом, семья считалась неблагополучной, но никаких действий по этому факту соответствующими надзорными органами не проводилось.

Теперь Главному Следственному управлению СК РФ предстоит дать оценку действиям должностных лиц, не реагировавших на тревожную ситуацию в многодетной семье. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета РФ и руководство Главного следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 39-летнему жителю поселка Ленино предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании. После задержания и дачи признательных показаний выяснилось, что на его счету — кражи, угроза убийством, покушение на изнасилование. На свободу он вышел весной 2019 года. Следователями было установлено, что мужчина провожал шестилетнюю Карину домой после рыбалки с ее отцом. По дороге он совершил насильственные действия сексуального характера. Затем столкнул не умеющую плавать девочку в воду. Там и было найдено ее тело. Семья погибшей считала подозреваемого близким другом.

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ГТРК "Севастополь"