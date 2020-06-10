 

Убийство девочки в Крыму: возбуждено еще одно уголовное дело

10.06.2020, 17:16, Новости дня

По делу об убийстве девочки в Крыму возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает служба информации "Вести.Севастополь". Ответить перед законом придется должностным лицам, которые не обратили внимание на неблагополучную ситуацию в семье погибшего ребенка. Теперь их обвиняют в халатности и бездействии. Также проверят и работу полиции. Ее сотрудники не поставили на учет освободившегося после заключения фигуранта уголовного дела.

Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, мать девочки часто выпивала. Комиссия по делам несовершеннолетних привлекала ее к ответственности, но на учет не ставила. Таким образом, семья считалась неблагополучной, но никаких действий по этому факту соответствующими надзорными органами не проводилось.

Теперь Главному Следственному управлению СК РФ предстоит дать оценку действиям должностных лиц, не  реагировавших на тревожную ситуацию в многодетной семье. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета РФ и руководство Главного следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 39-летнему жителю поселка Ленино предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании. После задержания и дачи признательных показаний выяснилось, что на его счету — кражи, угроза убийством, покушение на изнасилование. На свободу он вышел весной 2019 года. Следователями было установлено, что мужчина провожал шестилетнюю Карину домой после рыбалки с ее отцом. По дороге он совершил насильственные действия сексуального характера. Затем столкнул не умеющую плавать девочку в воду. Там и было найдено ее тело. Семья погибшей считала подозреваемого близким другом.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Досрочная реставрация: бронзовый маршал вернулся на Манежную из мастерской

23.04 / Президент Таджикистана призвал перенести пост на другое время из-за коронавируса

13.04 / Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

27.04 / Врачи в Москве оценили эффект лечения пациентов с COVID-19 плазмой

03.06 / Прозрачная норвежская капсула защищает и врачей, и пациентов

07.06 / Прибывшие на помощь в борьбе с коронавирусом московские врачи покидают Дагестан

25.04 / Die Welt – из-за коронавируса жителям «богатейшей страны мира» нечем платить по счетам

06.06 / Протесты против расизма в Швеции – это коронавирусная бомба замедленного действия

02.06 / Газпром оспорил решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

11.04 / Компания BMW стала лидером премиум-сегмента в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска