 

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

10.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, сообщила администрация президента Турции.

«В ходе состоявшихся сегодня телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии и Идлибе, а также региональные вопросы. Кроме этого, президенты затронули тему борьбы с коронавирусом и шаги, которые могут быть предприняты после периода пандемии», – передает РИА «Новости» сообщение администрации Эрдогана.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее СМИ сообщали, что российская ЧВК Вагнера в мае якобы ускорила вербовку сирийцев для Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. При этом Турция, как утверждалось, помогает в конфликте силам ПНС.

Между тем, в ПНС заявляли, что ситуация в Ливии скоро нормализуется благодаря усилиям российских дипломатов.



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