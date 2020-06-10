 

Саммит “Восточного партнерства” состоится 18 июня. Он пройдет в формате видеоконференции

10.06.2020, 17:05, Новости дня

Саммит “Восточного партнерства” состоится 18 июня, сообщила пресс-служба Европейского совета. 

Он пройдет в формате видеоконференции. До пандемии коронавируса планировалось, что встречу проведут в Брюсселе в очном формате. 

В саммите примут участие главы государств или правительств 27 стран-членов ЕС, а также лидеры стран “Восточного партнерства” – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Председательствовать на заседании будет президент Европейского совета Шарль Мишель, на встречу также приглашены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности  Жозеп Боррель.

В Европейском совете сообщили, что на саммите обсудят долгосрочные цели политики “Восточного партнерства” и планы после 2020 года, которые должны быть утверждены на очном саммите в начале 2021 года.

“Лидеры еще раз подтвердят стратегическую важность “Восточного партнерства”. Они также подчеркнут важность солидарности во время кризиса COVID-19, которая включает значительную поддержку со стороны ЕС для преодоления последствий вспышки [эпидемии] в регионе “Восточного партнерства”, – сказано в заявлении.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Главный дипломат ЕС Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”. 

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года. Совет считает, что “Восточное партнерство” должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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