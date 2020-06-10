«Мне уже знакомо, что значит голодать»

10.06.2020, 16:55, Разное

Истории безработных, получающих минимальное и максимальное пособие в Москве.

С первого мая этого года, «задним числом», в РФ увеличат размер минимального пособия по безработице. Увеличат втрое и на три месяца: с 1500 рублей до 4500, с первого мая по первое августа. Так решил президент Владимир Путин на совещании 27 мая. В тот же день стало известно, что уровень безработицы в стране на апрель 2020 года достиг пика за последние четыре года. Официально незанятых жителей — 4 млн 300 тысяч человек, или 5,8%. В период с марта по апрель безработных стало на 815 тысяч больше. Мы поговорили с двумя женщинами, вставшими на учет как безработные, и попросили рассказать, как они живут на минимальное и на максимальное пособие в Москве.

Елизавета Пинская, бывший помощник менеджера, сейчас официально безработная Елизавета. Фото из архива

Я осталась без работы в конце июля 2019 года. На биржу труда я естественно не обращалась — искала работу сама. Перебивалась случайными заработками, нормально устроиться не могла. У меня ребенок, ему 7 лет недавно исполнилось, и муж у меня тоже какое-то время работал неофициально, перебивался какими-то заработками. Официально не работал уже давно.

Сколько ждать регистрации на бирже труда

Когда началась коронавирусная эпопея и стало очевидно, что в ближайшее время устроиться на работу не удастся, я стала рассматривать [биржу труда] как хоть какую-то помощь от государства, потому что жить стало не на что. И прямо на главной странице (они уже поменяли оформление) висело четыре варианта пособий по безработице.

Первый вариант — для тех, кто в этом году остался без работы, только-только из-за коронавируса ее потерял. И указ мэра о том, что 19500 (максимальный размер пособия в Москве, учитывая коронавирусные надбавки — Л.С.). Это не мой вариант. Мой вариант был для людей, которые остались без работы в 2019 году и на момент утраты работы отработали полгода и больше.

Первый раз я обратилась за пособием то ли 30 марта, то ли 1 апреля, в самом-самом начале. Я прикрепила все документы, все отправила, ждала ответа несколько дней. Сотрудник центра занятости ответил, что мое заявление не принято, потому что документы не читаются. Сказали переподать его заново.

В тот момент форма подачи уже изменилась: до этого можно было подать заявление прямо на сайте центра занятости, без регистрации, теперь — через сайт госуслуг. Я в течение нескольких дней не могла подать это заявление, потому что сайт выдавал ошибку. Слишком много народу обратилось. В итоге мне удалось это сделать только 8 апреля.

Долго ждала ответа — до 17 апреля. Затем со мной связались [представители] центра занятости. Сказали, что нужно будет подтвердить регистрацию в качестве безработной 23-го числа. Дистанционно подтвердить, то есть сфотографироваться с документами и с еще одной бумажкой — с датой и подписью. Отправить [фото] на почту сотруднику центра занятости, и тогда меня зарегистрируют в качестве безработной.

Минимальное пособие

Было довольно сложно сделать качественные фотографии, потому что не у всех есть хороший фотоаппарат, тем более в режиме самоизоляции. Хорошо, я отправила, меня зарегистрировали в качестве безработной и назначили минимальное пособие, которое со всеми городскими доплатами составляет 3800 рублей.

Я обратилась к сотруднице центра занятости с просьбой пояснить, почему такой размер пособия, на что она мне ответила:

«Ну, если бы вы обратились раньше, то пособие было бы другим. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь в юридический отдел».

Я составила обращение на имя директора и отправила на их общую почту, прикрепив все документы, само обращение, в котором я ссылалась, во-первых, на закон РФ о занятости населения, во-вторых, на последние указы правительства РФ (Постановление от 27 марта № 346 и Постановление от 12 апреля № 485).

Очень долго я не могла получить ответ. В итоге получила отписку, в которой они, ссылаясь на Указ мэра от 5 марта в редакции 29 марта о введении режима повышенной готовности, написали, что выплата полагается тем, кто в 2020 году отработал не менее 60 календарных дней, что действие положений указа касается только безработных граждан, прекративших трудовую деятельность не раньше 1 марта. И что, согласно последней записи в трудовой книжке, да, я действительно прекратила работать 30 июля 2019-го.

С какого момента вы становитесь безработным?

Как они считают? [Они посчитали], что количество календарных недель у меня в трудовых отношениях в течение 12 месяцев, предшествовавших дате постановки на регистрационный учет, составило 15 [недель]. И поэтому они мне назначают минимальное пособие. Сколько я отработала в течение последних 12 месяцев с момента обращения к ним, столько и считается.

Фактически безработной я стала в 2019 году. На момент, когда я перестала работать на последнем месте, я отработала в сумме 40,5 недель. В 2019-м году 26 недель — полгода — у меня отработаны. Но они считают от 17 апреля (когда Елизавета во второй раз подала заявление на биржу труда — Л.С.), а на 17 апреля 2020-го за год было отработано 15 недель.

Я специально смотрела в законе о занятости населения — там нет списка терминов. Что значит «безработица», с какого момента термин «безработица» можно использовать. Но в самом законе, в статьях 30-34 используется именно этот термин, слово «безработица».

Там [есть] формулировка «в течение 12 месяцев, предшествующих начале безработицы, состояли в трудовых или служебных отношениях не менее 26 недель».

Естественно этот закон трактуют не в пользу обращающихся, а в пользу повышенной экономии. У них «бюджет треснет».

Мой муж — он тоже без работы. Он не стал подавать заявление в центр занятости, потому что официально не работал уже больше года и просто решил, что нет смысла. Потому что это 3800 рублей — это копейки. Столько в месяц стоит у нас оплата детского сада для сына. И такой же размер пособия они мне назначают.

Когда [в центры занятости] обращаются граждане, реально оставшиеся без работы — пусть даже не в последний период, — этим людям помощь нужна ничуть не меньше, чем тем, кто лишился работы уже в марте, а, возможно, даже больше. Потому что те, кто лишился работы совсем недавно, возможно, еще сохранили какую-то подушку безопасности, какие-то доходы. А те, кто лишился работы давно, любую возможную подушку безопасности давно проели.

Вакансии в красной зоне и обязательные фотоподтверждения

Несмотря на то, что сейчас я не обязана [до начала выплаты пособия] получать 2-3 отказа, мне прислали один вариант вакансии. Причем у меня специально уточняли мою квалификацию, мой уровень образования, хотя я все заполняла. Уточнили и предложили мне вариант вакансии там, где обязательно требуется высшее экономическое образование. У меня высшего образования нет вообще.

Плюс мне от центра занятости приходит рассылка: например, что требуются медсестры в красную зону. Я понимаю, что они требуются, но я не медсестра. У меня нет соответствующей квалификации и образования. И даже если бы были, я бы вряд ли пошла работать в красную зону.

Естественно, я должна периодически подтверждать с помощью фотографий свою постановку на учет. Сейчас являться [в центр занятости] не нужно, нужно отправлять фотографии. Обе руки должны быть заняты: в одной руке паспорт и трудовая книжка, в другой руке бумажка с подписью и датой. Мне повезло: у меня есть муж, который может меня сфотографировать. Если кто-то в самоизиоляции в одиночестве, ему нужно либо эту изоляцию нарушить, чтобы просить кого-то сфотографировать, либо что-то придумывать — ставить телефон на таймер.

Плюс должно быть хорошее качество фотографии. У меня более-менее неплохой телефон, в котором неплохая камера — на фотографии видно и номер моего паспорта и какие-то данные. Если камера хотя бы чуть-чуть хуже, видно не будет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Центре занятости населения. Фото: Максим Мишин / Пресс-служба правительства Москвы / ТАССИз чего состоит и как приходит пособие

Те самые 3800 рублей [минимальное пособие, которое получила Елизавета] складываются из трех частей и приходят на карточку из трех кусочков. Полторы тысячи рублей — это само пособие. Вторая часть — материальная поддержка в виде доплаты пособия по безработице 850 рублей. Третья часть в виде компенсации за пользование услугами городского транспорта — 1450.

Они приходят не сразу, потому что выплата рассчитывается от момента подтверждения [постановки на учет] до [следующего] момента подтверждения. Получается не 3800 единоразово, а несколько меньшая сумма, разбитая на три части, которые могут прийти с разницей в день, в два. Вот такими обрывками они перечисляют пособия.

Первый раз мне пособие пришло 23 апреля за 7 календарных дней с момента обращения. Это было 350 рублей, 198 рублей 33 копейки рублей и 338 рублей 33 копейки. Так они и приходили, такие кусочки. В сумме это было 886 рублей 66 копеек.

Следующая перерегистрация у меня была 18 мая. Я получила еще огрызки, уже несколько большие по размеру. В следующий раз мне подтверждаться нужно будет 8 июня. Будет новый огрызочек.

Подработка, аренда и ЖКХ

Сейчас [неформальных подработок] у меня нет. Последние месяцы перед началом псевдокарантина мне приходилось подрабатывать уборкой. Договариваться с кем-то из знакомых, что я делаю генеральную уборку дома, а они мне платят полторы-две тысячи за это. За счет этого мы выживали.

Сейчас самоизоляция. Во-первых у людей просто нет денег, чтобы оплачивать кому-то услуги по уборке. Во-вторых, чтобы куда-то поехать, мне нужно оформить пропуск. Меня могут остановить, сказать: а куда это вы тащитесь? Зачем?

И в принципе могут оштрафовать на сумму большую, чем я могу заработать уборкой за один раз.

И сейчас я просто без подработки. Выживаем практически чудом. Друзья помогают, кто сохранил работу. Родители. А иначе как? Иначе бы мы просто уже умерли с голоду.

К счастью, хотя бы не приходится снимать [квартиру], она принадлежит моей маме. Хотя бы нет арендной платы, только ЖКХ. Уже немножко проще, потому что если бы мы арендовали и не смогли договориться об отсрочке, то просто на улице бы оказались.

Мне пришлось договориться с родителями, что сейчас временно ЖКХ будут оплачивать они, потому что у меня просто на это денег нет. Иначе будет расти долг и никто нам это, конечно, не спишет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бедных живьем не брать! Новые налоги, дорогой бензин и штрафы за ЖКХ: пять самых странных «антикризисных» идей правительстваНа что хватает пособия в 3800 рублей?

[Пособие по безработице в 3800 рублей у нас тратится] на самую самую дешевую еду по акции в «Пятерочке». На то, чтобы прокормить семью, их недостаточно.

Что можно купить в Москве на 3000 рублей? Хорошо, допустим, если очень сильно экономить, есть один раз в день. Ну хорошо, два раза в день. И самые-самые дешевые продукты… на семью из трех человек этого хватит на полторы-две недели, если взрослые вообще практически не будут есть. Только ребенок.В общем-то, был бы такой период, если бы друзья не помогали. Пришлось [бы жить] по принципу — ребенок кушает, а мы на него смотрим.

Был у меня период перед тем, как я начала зарабатывать уборкой, когда у меня ребенок ест, а я раз в день ем два-три куска хлеба с солью. Мне уже знакомо, что значит голодать.

Если бы друзья не помогали, то этого прекрасного пособия по безработице хватило бы на то, чтобы кое-как прокормить ребенка. Конечно, далеко не самой полезной пищей, но хоть как-то. А самой продолжать есть раз в два-три дня. Тоже что-то самое дешевое. Потому что кроме этого нужны еще какие-то приобретения. Элементарно — мыло, туалетная бумага, прокладки, лекарства.

Если бы ситуация не была критической, я бы не стала обращаться к нашему прекрасному государству за помощью, потому что прекрасно понимаю, как сложно получить хотя бы какую-то копейку. Даже не получить помощь, а вернуть свое.

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАССДевушка, пожелавшая остаться анонимной

Обычно я занимаюсь танцами, но в последние полгода перед самоизоляцией я работала офис-менеджером и уволилась буквально за месяц, а, может быть, даже за две недели до объявления каникул. И я не знала, что такие меры у нас в стране произойдут. Не особо вникала в распространение коронавируса по земному шару. У меня были совсем другие планы.

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