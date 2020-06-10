МИД анонсировал визит Лукашенко на парад Победы в Москве

10.06.2020, 16:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы в Москве 24 июня, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», – цитирует РИА «Новости» Руденко.

Замглавы МИД подчеркнул, что отношения РФ и Белоруссии выдержали проверку на прочность в период пандемии коронавируса.

«Пандемия коронавируса, явившаяся испытанием для всего мира, стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность и для отношений между нашими странами», – сказал Руденко.

В частности, по его словам, отношения двух стран выдержали проверку с точки зрения помощи в возвращении граждан и в виде поставок медицинских препаратов.

Ранее Песков сообщил, что РФ получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».