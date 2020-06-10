 

Путин призвал действовать на опережение, развивая цифровизацию

10.06.2020, 16:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии призвал «подхватить тенденции» цифровизации, которые возникли во время пандемии коронавируса, и действовать на опережение, при этом обеспечивая кибербезопасность.

Президент указал, что «вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы».

«Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

«Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать примет с компаний-лидеров цифровизации», – добавил Путин.

По его мнению, «необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов».

«Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывать все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав и свобод граждан», – подчеркнул президент, передает ТАСС. 

В феврале Путин сообщил, что премьер Михаил Мишустин доложил ему об оптимизации административных процедур по цифровизации. Теперь, отметил российский лидер, ожидается прорыв в дебюрократизации.



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