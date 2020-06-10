Анна Кошмал раскрыла новые данные о седьмом сезоне “Сватов”: Всего 12 серий
10.06.2020, 16:50, Разное
Артистка
вышла в прямой эфир в соцсетях. Анна Кошмал ответила на вопросы фанатов сериала
“Сваты”.
Знаменитость
с уверенностью заявила, что седьмая часть теленовеллы увидит свет. “Если все
очень сильно этого захотят, то он будет”, – сказала Анна. Актриса добавила, что
выхода нового сезона жаждут не только зрители, но и создатели. Авторы и
артисты очень любят сериал, и не отказываются от него.
Кошмал
опровергла слухи о том, что в новой
части будут задействованы не все звезды ситкома. “Никто из этого проекта не
уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты”, – сказала
Анна.
Точную
дату выхода свежих эпизодов сериала “Сваты” артистка назвать не смогла. Анна
отметила, что дата релиза будет назначена после окончания съемок, которые, напомним,
заморозили из-за пандемии коронавируса. Пока известно, что седьмой сезон –
финальный. Он будет состоять из 12 серий.
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Также
Анна Кошмал опровергла информацию о том, что актер Федор Добронравов “доставал
шутками” всех присутствующих на площадке. “Боже, ну что за глупости? Он
потрясающий человек”, – отметила артистка. Коллегу по цеху Анна назвала
воспитанным, тактичным и интеллигентным.
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