Анна Кошмал раскрыла новые данные о седьмом сезоне “Сватов”: Всего 12 серий

10.06.2020, 16:50, Разное

Артистка

вышла в прямой эфир в соцсетях. Анна Кошмал ответила на вопросы фанатов сериала

“Сваты”.

Знаменитость

с уверенностью заявила, что седьмая часть теленовеллы увидит свет. “Если все

очень сильно этого захотят, то он будет”, – сказала Анна. Актриса добавила, что

выхода нового сезона жаждут не только зрители, но и создатели. Авторы и

артисты очень любят сериал, и не отказываются от него.

Кошмал

опровергла слухи о том, что в новой

части будут задействованы не все звезды ситкома. “Никто из этого проекта не

уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты”, – сказала

Анна.

Точную

дату выхода свежих эпизодов сериала “Сваты” артистка назвать не смогла. Анна

отметила, что дата релиза будет назначена после окончания съемок, которые, напомним,

заморозили из-за пандемии коронавируса. Пока известно, что седьмой сезон –

финальный. Он будет состоять из 12 серий.

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Публикация от ��Звезды Сватов�� (@zvezdi_svatov) 8 Июн 2020 в 10:47 PDT

Также

Анна Кошмал опровергла информацию о том, что актер Федор Добронравов “доставал

шутками” всех присутствующих на площадке. “Боже, ну что за глупости? Он

потрясающий человек”, – отметила артистка. Коллегу по цеху Анна назвала

воспитанным, тактичным и интеллигентным.