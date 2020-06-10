В московском баре прошли следственные действия по делу Ефремова

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10.06.2020, 16:48, Новости дня

Следственные действия прошли в московском баре Ulysses по делу актера Михаила Ефремова, который обвиняется в причастности к ДТП со смертельным исходом, сообщили в правоохранительных органах.

«Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке в Москве. Они связаны с делом Ефремова. Сейчас они завершены»,– передает ТАСС сообщение источника.

На данный момент подробности не уточняются, а в самом баре информацию не комментируют.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя Lada госпитализировали, однако он умер в больнице. Возбуждено дело, которое после смерти пострадавшего мужчины переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Артист и его адвокат приняли решение не обжаловать домашний арест, они согласны с этой мерой пресечения.



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