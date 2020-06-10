Посол Белоруссии призвал Россию учиться у Евросоюза

10.06.2020, 16:48, Новости дня

Союзному государству Белоруссии и РФ необходимо учиться у Евросоюза регулировать работу предприятий и поставкам на рынки друг друга, сообщил глава белорусской дипмиссии в РФ Владимир Семашко.

«Чисто экономические вопросы – они задевают нас, когда мы сталкиваемся с определенными какими-то бюрократическими барьерами поставкам белорусской промышленной продукции на российский рынок… Иногда просто не пускают на этот рынок. (…) Для страны с открытой экономикой это серьезное препятствие. Вот эти постоянные молочные, мясные, овощные и прочие «войны», – Семашко в ходе онлайн-конференции с участием посла России, представителей МИДа, Госдумы, передает РИА «Новости».

Посол заявил, что «нам немного надо поучиться у Евросоюза».

«У ЕС это отлажено. Руководитель такой фирмы или службы Германии, которая контролирует ветеринарное состояние, санитарное, не имеет право закрыть завод или мясокомбинат, молокозавод во Франции. Французский такой же руководитель не имеет право закрыть в Германии. Другое дело, если ты поставил продукцию и попался где-то на чем-то действительно с бракованной продукцией – вот тогда имеешь право эту партию арестовать, утилизировать. У нас, к сожалению, пока эти вопросы не решены должным образом», – добавил Семашко.

Посол отметил, что перед конференцией он специально посмотрел свежие данные.

«Сорок три мясокомбината белорусских полностью или частично закрыты. Сорок один молокозавод полностью или частично закрыт. Двенадцать – переработки мяса птицы. Восемь – переработки рыбы. И даже шесть [заводов], которые выпускают фураж для животных. Это же не дело, это надо как-то решать», – добавил он.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна снизить зависимость от РФ за счет диверсификации рынков сбыта продукции и привлечения валюты из-за рубежа.