 

У Ефремова не оказалось штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года

10.06.2020, 16:30, Новости дня

За последние полтора года у актера Михаила Ефремова не было штрафов за вождение в нетрезвом виде, сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.

«За 2019-2020 год таких фактов не зарегистрировано», – передает его слова ТАСС.

Всего за это время у Ефремова накопилось 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 – в 2020 году. Преимущественно, эти штрафы связаны с превышением скорости и нарушением разметки. В 2019 году зафиксировано 39 таких нарушений.

«Что касается оплаты административных штрафов, все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек», – добавил Диокин.

Он подчеркнул, что по этому вопросу оснований для привлечения Ефремова к ответственности нет.

До этого сообщалось, что всего за автомобилем Jeep Grand Cherokee актера Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тыс. рублей.

Источник говорил, что с января этого года артист 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

 

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.



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