У Ефремова не оказалось штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года
10.06.2020, 16:30, Новости дня
За последние полтора года у актера Михаила Ефремова не было штрафов за вождение в нетрезвом виде, сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.
«За 2019-2020 год таких фактов не зарегистрировано», – передает его слова ТАСС.
Всего за это время у Ефремова накопилось 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 – в 2020 году. Преимущественно, эти штрафы связаны с превышением скорости и нарушением разметки. В 2019 году зафиксировано 39 таких нарушений.
«Что касается оплаты административных штрафов, все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек», – добавил Диокин.
Он подчеркнул, что по этому вопросу оснований для привлечения Ефремова к ответственности нет.
До этого сообщалось, что всего за автомобилем Jeep Grand Cherokee актера Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тыс. рублей.
Источник говорил, что с января этого года артист 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.
Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет