Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии

10.06.2020, 16:30, Новости дня

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказала, как узнала о гибели мужа. В тот вечер она пыталась ему дозвониться, однако телефоны были вне зоны действия сети.

«А тут новости и Смоленская площадь… А я знаю, за каким районом он был закреплен. И как-то мельком показался логотип его фирмы. Пока я подошла к телевизору, кадр ушел, а сердце екнуло», – приводит РИА «Новости» слова женщины, прозвучавшие в эфире программы «Пусть говорят».

Она уточнила, что после этого она начала читать новости в интернете, нашла видео и узнала на нем мужа.

Когда женщина приехала в НИИ имени Склифосовского, ей дали успокоительное и сообщили, что Захарова будут оперировать.

«Вышел врач, позвала меня, оказывается, операции не было. Я спросила почему, а врач сказала, что стабилизировать не могут и до операционной его не довезут. Он был весь на аппаратах», – вспомнила вдова.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя Lada госпитализировали, однако он умер в больнице. Возбуждено дело, которое после смерти пострадавшего мужчины переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил, что артист готов оказать помощь семье погибшего и согласен сотрудничать со следствием.

Позднее супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на заявление о готовности артиста оказать помощь семье погибшего.