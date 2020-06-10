 

Арина Шарапова считает “двойную” жизнь Михаила Ефремова “историей большого обмана”

10.06.2020, 16:30, Разное

Арина Шарапова назвала “двойную” жизнь Михаила Ефремова “историей большого обмана”. Телеведущая высказала свое мнение о ситуации, в которой оказался актер, в разговоре с Еленой Хангой в эфире радио “КП”.
Доподлинно известно, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб водитель фургона, который работал курьером. Арина Шарапова назвала произошедшее “большим обманом”, а также обвинила актера в двойной жизни. По ее мнению, заслуженный артист создал о себе хорошее представление, но долгое время был неравнодушен к алкоголю. Телеведущая училась с ним в одной школе и часто наблюдала за его поведением, поскольку он приходил на ее этаж.

Елена Ханга отметила, что в РФ создана культура, возвышающая пьющего человека, поэтому, она считает, что ответственность за пьяных за рулем должна лежать на всех гражданах. Она призвала проявлять социальную ответственность и менять ситуацию к лучшему.



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