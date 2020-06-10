Главный ученый ВОЗ предупредила о риске второй волны COVID-19 после снятия локдауна

10.06.2020, 16:25, Разное



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Сумия Сваминатан (Soumya Swaminathan) считает, что ограничительные меры помогли сдержать распространение инфекции во многих странах, но их отмена несет большую угрозу для людей во всем мире.

«Мы не знаем, будет ли это вторая волна заболеваемости, второй второй пик или продолжающаяся первая волна в некоторых странах. Но уровень заболеваемости не слишком снизился после снятия ограничений, поэтому все это вполне реально», – заявила CNBC заместитель гендиректора и главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она подчеркнула также, что коронавирус никуда не делся и до настоящего момента сдерживать уровень заболеваемости удавалось во многом благодаря социальному дистанцированию и изоляции. Как только люди снова начнут контактировать друг с другом и перемещаться по разным городам и странам, темпы распространения инфекции могут усилиться, полагает ученый.

Сумия Сваминатан считает, что правительства должны снимать ограничительные меры очень осторожно и постепенно, следя при этом за уровнем заболеваемости. Она также призвала всех не терять бдительности и соблюдать меры профилактики, особенно людей из группы риска — пожилых, с хроническими заболеваниями и с ослабленной иммунной системой.

«Люди, которые наиболее восприимчивы к вирусу, должны проявлять повышенную осторожность — не посещать людные места, надевать медицинскую маску перед выходом на улицу и держать под контролем свои основные заболевания», – отметила представитель ВОЗ.

Соблюдать меры предосторожности на фоне поэтапного снятия ограничений призывают и российские эксперты:

«Рекомендуется соблюдать режим социальной дистанции и подчеркну, что ношение масок рекомендуется не только в местах большого скопления людей, но и на улице. На дорожках, тротуарах, остановках общественного транспорта риск передачи инфекции остается достаточно высоким, так как сложно соблюдать социальную дистанцию в два метра. Мы также рекомендуем носить перчатки, чтобы снизить риск передачи инфекции через поверхности. Следует обрабатывать перчатки дезинфицирующими средствами — это эффективнее, чем просто мытье рук, поскольку инфекция может остаться под ногтями», – сообщила MedPortal руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора д.м.н. Татьяна Руженцова.

«Мир только-только выбрался на зубчатое плато, то есть эпидситуация лишь начала стабилизироваться. Понятно, что восстанавливается функционирование предприятий, причем не только стратегически важных, но и прочих, включая сферу услуг, однако никаких пактов о ненападении с коронавирусом подписано не было, так что спасение утопающих, как обычно это и бывает, передано в руки самих утопающих», – сообщил врач и медицинский журналист Алексей Водовозов.