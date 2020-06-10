Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Украине

10.06.2020, 16:22, Новости дня

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили потребности в гуманитарной помощи в Сирии, сообщил Кремль во вторник.

Путин и Меркель также выразили озабоченность по поводу эскалации боевых действий в Ливии и свою поддержку четырехсторонних переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины, говорится в сообщении Кремля.