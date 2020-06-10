Еврокомиссия приняла заявление о дезинформации о коронавирусе со стороны России

10.06.2020, 16:21, Новости дня

Еврокомиссия подозревает Россию и Китай организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса по отношению к странам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду.

В докладе ведомства утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

«Было бы слишком опасно не отреагировать на это, — заявила на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность. — Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью». По её словам, которые приводит агентство Bloomberg спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.

В документе сказано, что ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Кроме того, ЕС требует дополнительного внимания от социальных сетей и онлайн платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомлённости пользователей.

Евросоюз не в первый раз обвиняет Россию и Китай в проведении дезинформационных кампаний. В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что эти утверждения в адрес Москвы бездоказательны, напоминает ТАСС. Пекин обвинения так же отрицает.