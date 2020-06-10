Как Кейт Миддлтон, Елизавета II и другие члены королевской семьи поздравили принца Филиппа с 99-летием

10.06.2020, 16:20, Разное

Сегодня, 10 июня, принц Филипп отмечает свой 99-й день рождения. Супруг правящей королевы Великобритании известен своими остроумными фразами и чувством юмора, которое иногда граничит с грубостью. В Великобритании несколько лет назад даже вышла книга с его цитатами. Вот некоторые из них:

Многие думают, что у нас царит жесткая классовая система, но ведь и герцогам случалось жениться на хористках. Некоторые даже на американках женились.

Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки).

На вопрос журналиста о том, когда принц Чарльз унаследует престол: “Вы спрашиваете меня, собирается ли королева умирать?”

Принимая статуэтку от жительницы Кении в ходе визита в эту страну: “Вы же женщина, я не ошибаюсь?”

Принц Филипп посетил более 170 стран по всему миру, произнес более 5 000 речей и является председателем или попечителем 780 благотворительных организаций и фондов. В августе 2017 года герцог Эдинбургский в качестве генерал-капитана королевских морских пехотинцев принял свой последний торжественный парад и ушел на пенсию, официально завершив свою общественную деятельность.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)10 Июн 2020 в 1:26 PDT

Сегодня с днем рождения принца Филиппа поздравляет вся семья.

Его Королевскому Высочеству исполняется 99 лет, и он проведет этот день с королевой в Виндзорском замке,

– сообщается в официальном аккаунте супругов.

Поздравляем герцога Эдинбургского с 99-летием!

– в честь дня рождения принца в аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма появились их совместные снимки и теплое поздравление.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)9 Июн 2020 в 11:28 PDT

Старший сын Филиппа, принц Чарльз, и его супруга герцогиня Камилла также опубликовали у себя в Instagram несколько фотографий из семейного архива и пожелали принцу счастливого дня рождения.

Меган Маркл и принц Гарри пока никак публично не поздравили принца. Впрочем, стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Калифорнии – разница с Великобританией 8 часов.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)10 Июн 2020 в 12:21 PDT