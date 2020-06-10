 

Ани Лорак отметила 9-летие своей дочки Софии вместе со звездными друзьями и их детьми

10.06.2020, 16:20, Разное

Вчера, в первый день отмены самоизоляции в Москве, Ани Лорак устроила праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Поздравить девочку и ее маму пришли Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, Сергей Лазарев с сыном Никитой и другие. За основу концепции мероприятия был выбран фильм “Семейка Аддамс”, поэтому София появилась перед гостями в образе Уэнздэй Аддамс, а кульминацией праздника стал тематический черный торт.

Ани Лорак с дочкой СофиейФилипп Киркоров, Ани Лорак и Сергей ЛазаревГости праздника

Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!

– поздравила дочку Ани Лорак. Свои пожелания имениннице направил и ее крестный – Филипп Киркоров:

Крестница моя любимая, с днем рождения! Сонечка, пусть все твои мечты – от самой маленькой до самой огромной – сбудутся. Пусть твои победы, достижения и удачи приносят радость родителям и успех тебе. Всегда рядом, твой крестный.

Филипп Киркоров с детьми и крестной дочкойАни Лорак с дочкой Софией и Филипп КиркоровАни Лорак с дочкой СофиейАни Лорак впервые стала мамой 9 июня 2011 года: в одном из украинских роддомов естественным путем на свет появилась ее дочь, которую назвали София. Вес малышки при рождении составил 3,29 килограммов, рост – 52 сантиметра. Первыми эту счастливую новость сообщили представители артистки на ее официальном сайте. София – дочь Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Певица подала на развод с мужем в декабре 2018 года. По одной из версий, причины разрыва кроются в изменах Мурата. В конце июля 2018-го Налчаджиоглу был замечен в киевском караоке-баре в компании девушки по имени Яна, их общение было сложно назвать просто дружеским. Эту историю, как и истинные причины разрыва, супруги не комментировали. Судебное заседание о расторжении брака состоялось 31 января 2019 года в Киеве. Сами супруги на слушание не приехали – их представляли адвокаты.



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