Зеленского оштрафовали за нарушение карантина

10.06.2020, 16:16, Новости дня

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком, сообщила пресс-служба МВД страны.

На прошлой неделе Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса размещение гостей в заведениях было разрешено только на летних площадках.

«Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей. В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по статье 44-3 («нарушение правил карантина людей») на владельца кафе и посетителей», – говорится в сообщении МВД в Telegram.

К административной ответственности также будут привлечены руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Штраф за нарушение карантинных требований составляет от 17 до 34 тыс. гривен (около 630 – 1270 долларов).

При этом сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.