 

Зеленского оштрафовали за нарушение карантина

10.06.2020, 16:16, Новости дня

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком, сообщила пресс-служба МВД страны.

На прошлой неделе Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса размещение гостей в заведениях было разрешено только на летних площадках. 

«Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей. В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по статье 44-3 («нарушение правил карантина людей») на владельца кафе и посетителей», – говорится в сообщении МВД в Telegram. 

К административной ответственности также будут привлечены руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и Хмельницкий городской голова Александр Симчишин. 

Штраф за нарушение карантинных требований составляет от 17 до 34 тыс. гривен (около 630 – 1270 долларов).

При этом сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Ученые раскрыли различия в реакции иммунитета на коронавирус у мужчин и женщин

12.05 / США установили антирекорд по числу преступлений на почве антисемитизма

08.06 / Пашинян сообщил о своем выздоровлении после коронавируса

30.04 / В Офисе президента рассказали, почему гуманитарный груз с “Мрії” оказался в компании нардепа Гереги

20.05 / В Израиле спрогнозировали конец правления Махмуда Аббаса в Палестине

21.05 / Астронавты НАСА готовятся к запуску космического корабля Crew Dragon

03.06 / Чтобы выйти на объемы авиаперевозок, которые были в Украине до пандемии, нам понадобятся годы – директор Центра транспортных стратегий Вовк

21.04 / Призывавшего к массовым акциям во Владикавказе арестовали

12.05 / Гуайдо встречался с главой американской ЧВК Silvercorp в Белом доме

03.06 / Washington Post – в приглашении России на G7 увидели попытку Трампа создать антикитайскую коалицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска