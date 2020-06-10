Опубликовано видео с места массового ДТП в Москве
10.06.2020, 16:16, Новости дня
В Сети появилось видео с места массового ДТП на северо-западе Москвы. Крупная авария с участием пяти машин произошла в среду на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе.
На кадрах, опубликованных телеканалом «Рен ТВ», видно, что автомобили сильно повреждены после столкновения.
По предварительным данным, пострадали три человека. На данный момент движение на этом участке дороги затруднено – три полосы из четырех перекрыты.
Напомним, в феврале на трассе под Красноярском столкнулись почти три десятка машин из-за сильного тумана.
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