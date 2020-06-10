Адвокат объяснила слова Ефремова о «договоренности» со следствием

10.06.2020, 16:16, Новости дня

Слова артиста Михаила Ефремова о том, что он якобы договорился со Следственным комитетом о домашнем аресте, хотя дело ведет полиция Центрального округа Москвы, объясняются его состоянием в день заседания суда, сообщил его адвокат Елизавета Шаргородская.

«Вы же видели вчера состояние Михаила Олеговича? Давайте, на это обращать внимание и лояльнее к этому относиться. Я понимаю, что это ваша работа я понимаю, что вы СМИ. Но давайте лояльнее относиться к человеку, который является кумиром, и сам, безусловно, безумно талантливый», – передает ее слова «Московский комсомолец».

Она добавила, что комментарии по делу будут позже, когда артисту станет немного лучше.

«Мы не отказываемся комментировать, мы не отказываемся все пояснять, но давайте немного позже», – сообщила Шаргородская.

Между тем, ранее стало известно, что адвокаты Ефремова больше не будут давать никаких комментариев журналистам по делу о ДТП, в результате которого погиб человек.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. При этом Ефремов в зале суда заявил: «Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.