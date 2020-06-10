 

В Австрии полковнику армии дали три года тюрьмы, признав виновным в шпионаже в пользу России

10.06.2020, 16:15, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСуд в Зальцбурге приговорил отставного полковника армии Австрии к трем годам лишения свободы, пишет Kronen Zeitung. Его обвиняли в шпионаже в пользу России.

71-летний полковник в отставке в суде частично признал вину. Сразу после оглашения приговора его освободили, так как суд посчитал, что мужчина больше не представляет опасности и отбыл в СИЗО половину трехлетнего срока. 

Осужденный сказал, что не намерен обжаловать приговор. При этом прокуратура может подать апелляцию: она просила для него 10 лет лишения свободы.

Представитель суда Петер Эггер сказал РИА Новости, что приговор суда еще не вступил в законную силу и прокуратура в течение трех дней может обжаловать его в вышестоящей инстанции. 

Мужчину задержали в ноябре 2018 года Австрии и возбудили уголовное дело по статье “Разглашение государственной тайны”. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Полковник, по версии обвинения, более 20 лет занимался шпионажем в пользу России и получил за это в общей сложности €220 тыс. 

По данным СМИ, впервые австрийский военный встретился с представителями российских спецслужб в Тегеране в 1998 году. Полковник занимал относительно высокий пост в штабе армии и встречался с российским куратором дважды в неделю. Он передавал ему сведения с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи – о миграционном кризисе в стране, военной авиации и артиллерии.

Тогда канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу открыто осудил действия российских спецслужб в Европе и заявил, что “шпионаж недопустим”, а министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что его “неприятно удивила” информация о задержании в Австрии предполагаемого российского шпиона.

В ноябре того же года в Австрии раскрыли еще одного предполагаемого российского шпиона – сотрудника австрийского Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом. По данным СМИ, подозреваемый имел доступ к секретным данным и передавал их кураторам в России. Имя предполагаемого шпиона не называется. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за разглашение гостайны. 

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Еще один врач умер в Санкт-Петербурге от осложнений после коронавируса

15.05 / Эксперт: Виновные в проволочках выплат работающим с коронавирусом медикам понесут наказание

26.04 / Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

09.05 / На Донбассе ранения получили четверо украинских военных

08.05 / Путин дал оценку попыткам обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны

24.04 / Уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» рекомендовали вернуть на службу

19.04 / Бразильские легионеры “Краснодара” устроили бурную вечеринку

10.05 / Помпео сравнил власти Ирана с нацистами

16.05 / Трамп «потерял вкус» к торговой сделке с Китаем

11.04 / Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска