В Австрии полковнику армии дали три года тюрьмы, признав виновным в шпионаже в пользу России

10.06.2020, 16:15, Новости дня

Суд в Зальцбурге приговорил отставного полковника армии Австрии к трем годам лишения свободы, пишет Kronen Zeitung. Его обвиняли в шпионаже в пользу России.

71-летний полковник в отставке в суде частично признал вину. Сразу после оглашения приговора его освободили, так как суд посчитал, что мужчина больше не представляет опасности и отбыл в СИЗО половину трехлетнего срока.

Осужденный сказал, что не намерен обжаловать приговор. При этом прокуратура может подать апелляцию: она просила для него 10 лет лишения свободы.

Представитель суда Петер Эггер сказал РИА Новости, что приговор суда еще не вступил в законную силу и прокуратура в течение трех дней может обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Мужчину задержали в ноябре 2018 года Австрии и возбудили уголовное дело по статье “Разглашение государственной тайны”. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Полковник, по версии обвинения, более 20 лет занимался шпионажем в пользу России и получил за это в общей сложности €220 тыс.

По данным СМИ, впервые австрийский военный встретился с представителями российских спецслужб в Тегеране в 1998 году. Полковник занимал относительно высокий пост в штабе армии и встречался с российским куратором дважды в неделю. Он передавал ему сведения с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи – о миграционном кризисе в стране, военной авиации и артиллерии.

Тогда канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу открыто осудил действия российских спецслужб в Европе и заявил, что “шпионаж недопустим”, а министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что его “неприятно удивила” информация о задержании в Австрии предполагаемого российского шпиона.

В ноябре того же года в Австрии раскрыли еще одного предполагаемого российского шпиона – сотрудника австрийского Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом. По данным СМИ, подозреваемый имел доступ к секретным данным и передавал их кураторам в России. Имя предполагаемого шпиона не называется. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за разглашение гостайны.