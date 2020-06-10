Песков говорит, что Кремль поддерживает заявление Патрушева о попытках Запада расколоть российское общество

10.06.2020, 16:15, Новости дня

Высказывания секретаря Совбеза России Николая Патрушева о попытке Запада расколоть российское общество – это мнение Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно и видно невооруженным глазом”, – добавил он.

Николай Патрушев в интервью изданию “Аргументы и факты” сказал, что главные задачи Запада – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием.

Патрушева утверждает, что в преддверии голосования “ожидается активизация работы через имеющиеся у них [стран Запада] возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения”.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

Ранее депутаты Госдумы предложили наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными.

В 2015 году в России был принят закон о нежелательных организациях. Такими Минюст имеет право признать структуры, “представляющие угрозу обороноспособности и безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения”. Среди организаций, чья деятельность была признана российскими властями “нежелательной”: американская неправительственная организация Atlantic Council of the United States (“Атлантический совет”), “Открытая Россия”, “Институт современной России”, “Всемирный конгресс украинцев”, Фонд “Открытое общество” (Open Society Foundation) Джорджа Сороса, чешская “Человек в беде” – всего их более двух десятков.

За участие в таких организациях на россиян сначала заводят административные дела, а после нескольких дел – уголовные.​ Сайты ​таких организаций закон позволяет блокировать без судебного решения.

После появления нескольких уголовных дел на членов и активистов “Открытой России”, 30 марта 2019 года конференция “Открытой России” решила ликвидировать действующее движение, чтобы защитить ее участников от административного и уголовного преследования.