Ученые нашли носорогого дракона, которого не видели около 130 лет

10.06.2020, 16:09, Разное

Ученые рассказали о том, что им удалось обнаружить мертвую ящерицу, которая имеет интересные морфологические особенности. По словам герпетолога Тасуна Амарасингхе, это носорогий дракон, которого не видели уже на протяжении около 130 лет.

В 1933 году Элио Модильяни из Италии привез в музей Генуе ящерицу, которую он обнаружил в Индонезии. Ее назвали Harpesaurus modiglianii, но больше никогда о ней не слышали. Однако недавно около супервулкана Чедунаса Адха Путра нашел существо с рогом, растущим из носа, которое может быть ящерицей Модильяни. Ученые решили осмотреть местность и в результате обнаружили живого представителя этого вида, который спал на ветке. Исследователи сделали снимки и измерили параметры носорогого дракона, а также понаблюдали за его поведением и привычками.

Тасун Амарасингхе изучил сведения о ящерице, которые были записаны около 130 лет назад и пришел к выводу, что это один и тот же вид. Единственное отличие в том, что в результате хранения в музее экспонат стал бледно-голубого цвета, а естественный окрас ящерицы с рогом – зеленый.