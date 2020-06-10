В Приморье до конца года установят 8 тыс. мусорных контейнеров

10.06.2020, 16:08, Новости дня

До конца 2020 года в Приморском крае оборудуют более 2 тыс. контейнерных площадок и установят около 8 тыс. мусорных контейнеров. Средства на эти цели направлены из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе региона.

Заявки на благоустройство территорий подавали сами муниципалитеты. В среднем в каждом районе появится от 20 до 40 площадок, говорится в сообщении на сайте правительства Приморского края.

«Контейнерные площадки переоборудуют не только на прежних местах – муниципалитеты совместно с перевозчиками разработали схему размещения мест накопления коммунальных отходов (ТКО). Площадки с новой пропиской позволять наладить цивилизованный сбор ТКО и избежать образования несанкционированных свалок в отдаленных районах края», – рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор».

Специалисты добавили, что программа обустройства контейнерных площадок рассчитана на три года. За это время в муниципалитетах появится необходимое количество площадок, оборудованных по единому современному стандарту. Там, где технически невозможно установить площадку, предусмотрят пакетированный сбор.

Параллельно в Приморье начинается реализация плана по внедрению раздельного сбора мусора. Обустройство площадок контейнерами для раздельного сбора будет происходит постепенно. Предполагается разделение мусора на два потока. Первый – перерабатываемый, например, пластик, алюминий, жесть, стекло, макулатура. Второй поток – отходы, которые не пойдут на вторичную переработку, к ним относятся пищевые и прочие ТКО. Для удобства на баках разместят иллюстрацию с пояснением, что можно кидать в контейнер, а что на утилизацию не пойдет. Около 1 тыс. баков для раздельного сбора установят в крупных городах края уже в ближайшее время.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, раздельный сбор мусора – одна из составляющих национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

«Однако перейти к раздельному сбору отходов, не наладив цивилизованный оборот мусора во всех уголках края, невозможно. Старт мусорной реформы в этом году показал, что во многих населенных пунктах отходы сбрасывались в ближайших лесах и оврагах, а мусорных контейнеров совсем не было. Потому краевое Правительство приняло решение финансово поддержать муниципалитеты, чтобы повсеместно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО», – сообщила Пархоменко.

В марте в Приморье подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» за 2019 год, в регионе удалось добиться всех основных запланированных показателей проекта.