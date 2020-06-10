Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

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10.06.2020, 16:08, Новости дня

Граница РФ и Белоруссии будет открыта, когда прояснится динамика коронавирусной инфекции, сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.

«У нас с Белоруссией помимо авиасообщения, есть железнодорожное и автодорожное сообщение. Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ», – приводит его слова РИА «Новости».

«Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. И я думаю, так и будет, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль, и соответствующие органы с нашей стороны, со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим опять границу в прежнем, свободном, открытом режиме», – добавил Руденко.

Напомним,16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей. 

С 27 марта Россия закрыла все международные полеты – за исключением рейсов по возвращению россиян, а также грузового и почтового авиасообщения. Меры были приняты для защиты россиян от коронавируса.

В мае Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению пассажирских авиаперевозок.



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